Стало известно, сколько займёт восстановление Карвахаля после травмы

Восстановление защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля после травмы может занять год. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, доктор Педро Луис Риполь, директор клиники Риполь и Де Прадо, Центра передового опыта ФИФА, считает, что травма Карвахаля очень сложная из-за травмы подколенного сухожилия. По прогнозам врача, восстановление игрока займёт не меньше года.

Напомним. в концовке матча с «Вильярреалом» Карвахаль рухнул на газон и сразу закричал от боли после столкновения с вингером гостей Йереми Пино. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно. Также ранее стало известно, что «Реал» продлил контракт с игроком до 2026 года.