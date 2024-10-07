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Стало известно, сколько займёт восстановление Карвахаля после травмы

Стало известно, сколько займёт восстановление Карвахаля после травмы
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Восстановление защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля после травмы может занять год. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, доктор Педро Луис Риполь, директор клиники Риполь и Де Прадо, Центра передового опыта ФИФА, считает, что травма Карвахаля очень сложная из-за травмы подколенного сухожилия. По прогнозам врача, восстановление игрока займёт не меньше года.

Напомним. в концовке матча с «Вильярреалом» Карвахаль рухнул на газон и сразу закричал от боли после столкновения с вингером гостей Йереми Пино. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно. Также ранее стало известно, что «Реал» продлил контракт с игроком до 2026 года.

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