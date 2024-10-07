Николсон, Кордоба и Москвичёв — в сборной 11-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 11-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у ЦСКА — три футболиста. По два представителя у «Спартака», «Краснодара» и «Акрона», по одному — у «Оренбурга» и «Рубина». Тренером символической сборной мы выбрали Марко Николича (ЦСКА).
Вратарь: Богдан Москвичёв («Оренбург»).
Защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Виллиан Роша (ЦСКА), Илья Рожков («Рубин»).
Полузащитники: Иван Обляков, Саша Зделар (оба — ЦСКА), Стефан Лончар, Беншимол (оба — «Акрон»).
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Шамар Николсон («Спартак»).
Главный тренер: Марко Николич (ЦСКА).