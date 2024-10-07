Криштиану Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» и своё историческое достижение

Португальский нападающий Криштиану Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче 6-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Оробу» (3:0), а также на своё историческое достижение. Напомним, Криштиану благодря голу в этом матче стал первым игроком в истории футбола, забившим в 600 различных матчах на высшем уровне за всю свою карьеру.

«Мы не останавливаемся. Вместе!», — написал Роналду на своей страничке в одной из социальный сетей.

Помимо Роналду в этом матче забивал также Садио Мане. На его счету дубль.

«Аль-Наср» после шести сыгранных матчей располагается на третьей строчке в турнирной таблице саудовского чемпионата, набрав 14 очков. «Аль-Ороба» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав семь очков.

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