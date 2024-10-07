Стало известно, почему Кунде не вышел в стартовом составе «Барселоны» в матче с «Алавесом»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде не вышел в стартовом составе в матче 9-го тура испанской Примеры с «Алавесом» в Витории из-за санкций со стороны главного тренера Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает журналист Diario Sport Toni Juanmartí.

По информации источника, защитник опоздал на предматчевую беседу, и Флик решил поменять его. Отметим, что немецкий тренер уже предупреждал Кунде, что «накажет» его, если тот не будет пунктуален. В этот раз Флик уже принял меры.

Напомним, матч закончился победой каталонцев со счётом 3:0, на счету Роберта Левандовского хет-трик.

Каталонская «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 24 очка за девять матчей. «Алавес» заработал 10 очков и располагается на 13-й строчке.