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«Доказал, что может заменить Куртуа». Marca оценила игру Лунина в матче с «Вильярреалом»

«Доказал, что может заменить Куртуа». Marca оценила игру Лунина в матче с «Вильярреалом»
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Авторитетное испанское издание Marca оценило выступление голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в матче сливочных против «Вильярреала», закончившемся победой подопечных Карло Анчелотти (2:0).

Испания — Примера . 9-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Вальверде – 14'     2:0 Винисиус Жуниор – 73'    

«Лунину не пришлось слишком много вмешиваться в игру, за исключением эпизода с выносом мяча кулаком и удара издали Пепе, с которым он справился. Очень уверенная игра как в «воздухе», так и ногами.

Во втором тайме возникли проблемы с выносом мяча, но без осложнений. Хотя «Вильярреал» и проигрывал со счётом 0:2, Лунину не пришлось демонстрировать своё мастерство. Он снова доказал, что может заменить Куртуа», – говорится в материале Marca.

Напомним, основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы.

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы

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