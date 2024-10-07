«Доказал, что может заменить Куртуа». Marca оценила игру Лунина в матче с «Вильярреалом»

Авторитетное испанское издание Marca оценило выступление голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в матче сливочных против «Вильярреала», закончившемся победой подопечных Карло Анчелотти (2:0).

«Лунину не пришлось слишком много вмешиваться в игру, за исключением эпизода с выносом мяча кулаком и удара издали Пепе, с которым он справился. Очень уверенная игра как в «воздухе», так и ногами.

Во втором тайме возникли проблемы с выносом мяча, но без осложнений. Хотя «Вильярреал» и проигрывал со счётом 0:2, Лунину не пришлось демонстрировать своё мастерство. Он снова доказал, что может заменить Куртуа», – говорится в материале Marca.

Напомним, основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы.

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы