Появились подробности травмы нападающего «Барселоны» Феррана Торреса

Крайний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес не вернётся на поле до ноября. Как сообщает Diario Sport, у испанского футболиста выявлен разрыв мышцы задней поверхности правого бедра, из-за чего он пропустит месяц.

Отмечается, что Ферран точно пропустит матч с «Реалом» 26 октября.

Напомним, Торрес получил повреждение по ходу вчерашнего матча «Барселоны» с «Алавесом» (3:0). Вингер был заменён в самом начале матча — на шестой минуте. Вместо него в игру вошёл Эрик Гарсия. Подопечные Ханси Флика разгромили соперника благодаря хет-трику Роберта Левандовского.

В текущем сезоне в активе Феррана Торреса одна передача в восьми матчах Примеры. Прошлый сезон испанец провёл в составе «Жироны», где в 30 матчах Ла Лиги забил пять голов.

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