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7 октября главные новости спорта, результаты футбола, РПЛ, волейбол, трансферы, НХЛ, теннис, рекорды, травмы, Криштиану Роналду

«Краснодар» снова возглавил РПЛ, сложность травмы Карвахаля. Главное к утру
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В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Химки» (4:0) и вернулся на первое место турнирной таблицы, восстановление защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля после травмы колена может затянуться на целый год из-за сложности повреждения, «Колорадо Эвеланш» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с российским нападающим Никитой Прищеповым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Краснодар» разгромил «Химки» и вернулся на первое место в РПЛ.
  2. Стало известно, сколько займёт восстановление Карвахаля после травмы.
  3. «Колорадо» подписал контракт новичка с 20-летним российским нападающим.
  4. Криштиану Роналду первым в истории забил в 600 матчах на топ-уровне.
  5. Мирра Андреева дебютировала в топ-20 обновлённого рейтинга WTA.
  6. Мурад Мусаев установил рекорд на посту главного тренера «Краснодара».
  7. Губернатор Самарской области собирается вмешаться в ситуацию с Осинькиным в «Крыльях».
  8. Волейболисты московского «Динамо» стали обладателями Кубка Легенд — 2024.
  9. «Реал» начал переговоры о переходе защитника на замену Карвахалю. Это не Трент.
  10. Стала известна зарплата Александра Головина по новому контракту с «Монако».
  11. В ЦСКА допустили, что вернутся к варианту с Глебовым из «Ростова» зимой.
  12. «ПСЖ» без Сафонова в составе не смог обыграть «Ниццу» в матче Лиги 1.
  13. «Милан» на выезде уступил «Фиорентине» в матче Серии А.
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