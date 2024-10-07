«Краснодар» снова возглавил РПЛ, сложность травмы Карвахаля. Главное к утру

В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Химки» (4:0) и вернулся на первое место турнирной таблицы, восстановление защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля после травмы колена может затянуться на целый год из-за сложности повреждения, «Колорадо Эвеланш» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с российским нападающим Никитой Прищеповым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».