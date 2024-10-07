Ханс-Дитер Флик от имени всей «Барселоны» обратился к защитнику «Реала» Карвахалю

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после разгромной победы над «Алавесом» во вчерашнем матче Ла Лиги (3:0) высказался о защитнике «Реала» Даниэле Карвахале, накануне получившем серьёзную травму колена.

«Я желаю Дани всего наилучшего от имени всей «Барселоны», — сказал Флик на пресс-конференции после матча с «Алавесом». Слова тренера приводит Marca.

Напомним, в концовке матча «Реала» с «Вильярреалом» (2:0) Дани Карвахаль рухнул на газон и сильно закричал от боли после столкновения с вингером гостей Йереми Пино. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно. Позже стало известно, что Карвахаль серьёзно повредил колено, а его восстановление может занять целый год из-за сложности повреждения.

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