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Хосеп Гвардиола — о Мораесе: не могу представить наш успех без Эдерсона

Хосеп Гвардиола — о Мораесе: не могу представить наш успех без Эдерсона
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о вратаре «горожан» Эдерсоне Мораесе после матча 7-го тура АПЛ с «Фулхэмом». Напомним, встреча закончилась победой подопечных Гвардиолы со счётом 3:2.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Перейра – 26'     1:1 Ковачич – 32'     2:1 Ковачич – 47'     3:1 Доку – 82'     3:2 Мунис – 88'    

«Я много раз говорил, что успех, которого мы добились, не могу представить без Эдерсона! Великие вратари должны отражать такие действия! Когда мы выиграли Лигу чемпионов, я помню, что благодаря Эдерсону мы смогли это сделать. В такие моменты вратари должны совершать такие действия, чтобы выигрывать игры!» — приводит слова Гвардиолы BeanymanSports.

Напомним, «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 17 очков за семь матчей. «Фулхэм» заработал 11 очков и располагается на восьмой строчке в таблице.

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