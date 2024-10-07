Хосеп Гвардиола — о Мораесе: не могу представить наш успех без Эдерсона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о вратаре «горожан» Эдерсоне Мораесе после матча 7-го тура АПЛ с «Фулхэмом». Напомним, встреча закончилась победой подопечных Гвардиолы со счётом 3:2.
«Я много раз говорил, что успех, которого мы добились, не могу представить без Эдерсона! Великие вратари должны отражать такие действия! Когда мы выиграли Лигу чемпионов, я помню, что благодаря Эдерсону мы смогли это сделать. В такие моменты вратари должны совершать такие действия, чтобы выигрывать игры!» — приводит слова Гвардиолы BeanymanSports.
Напомним, «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 17 очков за семь матчей. «Фулхэм» заработал 11 очков и располагается на восьмой строчке в таблице.
- 7 октября 2024
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