В Турции женщину-арбитра и инспектора ФИФА отстранили из-за опубликованного секс-видео

Турецкая футбольная федерация (TFF) временно лишила лицензии инспектора ФИФА матчей местной Суперлиги Орхана Эрдемира и женщину-арбитра Элиф Караарслан. Как сообщается на официальном сайте TFF, это связано с публикацией секс-видео с их участием на просторах интернета.

Фото: Соцсети Элиф Караарслан

Фото: Соцсети Элиф Караарслан

Скандал разгорелся после того, как в интернете опубликовали секс-видео 24-летней Караарслан и 61-летнего Эрдемира. Оба пытались оспорить отстранение, но арбитражный совет федерации отклонил апелляции. В итоге Эрдемира лишили лицензии на 45 дней, а Караарслан — на 90 дней. По местным правилам — подобное наказание также влечёт за собой лишения лицензии на судейство.

Позже источники сообщили, что, по мнению Караарслан, опубликованное видео является фейком, а её пытаются опорочить из-за критики судей, которую она ранее озвучивала.

Эрдемир своё наказание прокомментировал следующим образом: «Насколько мне известно, в правилах нет положений, запрещающих судьям вступать в романтические отношения друг с другом. Когда возникает такая ситуация, в правилах не предусмотрено никаких штрафных санкций. Более того, хорошо известно, что многие романтические отношения в сообществе футбольных судей заканчивались браком. Я не хочу думать и верить, что наличие романтических отношений с кем-либо из сообщества футбольных судей считается позорным поведением для этого сообщества», — приводит слова Орхана издание Haberler.