Глава РПЛ Алаев оценил вероятность матча сборной России со сборной легионеров

Временно исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев высказался о возможности проведения матча всех звёзд РПЛ со сборной легионеров.

«Мы много раз обсуждали с партнёрами тему проведения матча всех звёзд РПЛ. Очень хочется провести All Star Weekend. Но его можно провести только в окно ФИФА. А сборной в эти даты надо играть официальные товарищеский матчи. Даже во Вьетнаме, даже если восемь мячей Кубе набили — играть надо.

Но если РФС будет заранее понимать, что соперника у сборной нет, такой вариант можно предложить. Как и матч сборной со сборной легионеров РПЛ. В таком случае это будет реально», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее сообщалось о сложности с подбором соперников для проведения товарищеских игр со сборной России. С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.