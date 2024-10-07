Игрок «Крыльев» Дмитриев: очень надеемся, что матч с «Локо» не был последним с Осинькиным

Футболист самарских «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев высказался о возможном увольнении главного тренера команды Игоря Осинькина. Накануне, 6 октября, «Крылья Советов» проиграли «Локомотиву» (0:1) в матче 11-го тура РПЛ.

— Осинькин сказал, что было трудно настроить команду из-за слухов об отставке. Как «Крылья» жили последние дни?

— Готовились к матчу с «Локомотивом». Как обычно, проводили тренировки. Мне кажется, до всех доходили новости, они в интернете уже появились. Никак не можешь это пропустить.

— Допускаете, что это был последний матч с Игорем Витальевичем?

— Мы все очень надеемся, что нет, — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды в понедельник, 7 октября.