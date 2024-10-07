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Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о ничьей с «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о ничьей с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о ничьей в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

«В первом тайме мы не контролировали ход матча, как готовились до этого. Во втором тайме мы изменили некоторые позиции на поле, и реакция игроков была лучше, чем в первой половине. Мы лучше контролировали игру, избегали их быстрых выходов и предотвращали некоторые их атаки в нашу штрафную. У них был один хороший шанс во втором тайме, когда они попали в перекладину, но я думаю, что в целом мы были лучше во второй половине.

В последние минуты игры мы были близки к тому, чтобы забить гол, ведь у нас были шансы. Я могу сказать, что ничья справедлива для обеих команд. Это «Манчестер Юнайтед», и мы находимся в пятёрке лучших в таблице. Мы счастливы быть там, но мы должны быть очень требовательными и продолжать строить нашу команду, чтобы добиться успеха в лиге», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба на официальном сайте.

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