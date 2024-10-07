Тренер «Химок» Артига — о 0:4 с «Краснодаром»: мы хорошо начали игру

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался по итогам матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:4).

«Мы хорошо начали матч. В первом тайме контролировали «Краснодар», демонстрировали максимум самоотдачи и создавали опасные моменты. За 45 минут допустили ровно одну ошибку. Увы, она и привела к первому голу. Второй тайм тоже начали хорошо, но после следующего пропущенного мяча посыпались. Сейчас наша команда не так хороша с точки зрения ментальности. Сделай мы счёт 1:2 – играть было бы проще. Но в переходах «Краснодар» забил третий, а потом и четвёртый гол. Они – одни из лучших в лиге по этому действию», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».

Напомним, матч между «Химками» и «Краснодаром» состоялся накануне, 6 октября. Игра прошла на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Сергей Цыганок из Владивостока. «Краснодар» разгромил соперника со счётом 4:0. На 41-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба с передачи Сергея Петрова. На 55-й минуте Жоау Батчи удвоил преимущество «быков». На 73-й минуте Кордоба оформил дубль. На 89-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо. На данный момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив восемь очков. В следующем туре «Химки» сыграют с «Локомотивом».