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Тренер «Челси» Мареска прокомментировал ничейный результат в матче с «Ноттингемом»

Тренер «Челси» Мареска прокомментировал ничейный результат в матче с «Ноттингемом»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о матче с «Ноттингем Форест» (0:0) в 7-м туре чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Вуд – 49'     1:1 Мадуэке – 57'    
Удаления: нет / Уорд-Праус – 78'

«В первые 45 минут мы ничего не пропустили, контролировали игру, создавали моменты, и игра была очень хорошей. По сравнению с «Брайтоном» это была совершенно другая игра, поэтому нужно было научиться играть. В первом тайме мы были на высоте. Во втором тайме мы пропустили гол, и игра стала немного более напряжённой. Но мы сразу же забили, и я думаю, что мы контролировали ситуацию.

С красной карточкой мы чаще всего думаем, что 11 против 10 — это проще, но, возможно, сегодня было сложнее, потому что они играли в пять линий с большим количеством игроков в обороне. Тогда ты рискуешь, делая подачи, и пропускаешь контратаку или стандартное положение, а они очень сильны в этом. Но в целом игра была очень хорошей, и мы заслужили победу», — приводит слова Марески пресс-служба клуба на официальном сайте.

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