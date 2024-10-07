Тренер «Челси» Мареска прокомментировал ничейный результат в матче с «Ноттингемом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о матче с «Ноттингем Форест» (0:0) в 7-м туре чемпионата Англии.

«В первые 45 минут мы ничего не пропустили, контролировали игру, создавали моменты, и игра была очень хорошей. По сравнению с «Брайтоном» это была совершенно другая игра, поэтому нужно было научиться играть. В первом тайме мы были на высоте. Во втором тайме мы пропустили гол, и игра стала немного более напряжённой. Но мы сразу же забили, и я думаю, что мы контролировали ситуацию.

С красной карточкой мы чаще всего думаем, что 11 против 10 — это проще, но, возможно, сегодня было сложнее, потому что они играли в пять линий с большим количеством игроков в обороне. Тогда ты рискуешь, делая подачи, и пропускаешь контратаку или стандартное положение, а они очень сильны в этом. Но в целом игра была очень хорошей, и мы заслужили победу», — приводит слова Марески пресс-служба клуба на официальном сайте.