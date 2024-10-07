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Гарре: не думаю, что головы футболистов заняты новостями о возможной отставке Осинькина

Гарре: не думаю, что головы футболистов заняты новостями о возможной отставке Осинькина
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре отреагировал на новости о возможной отставке главного тренера команды Игоря Осинькина. Футболист заявил, что в команде не думают об увольнении тренера — мысли сфокусированы на тренировках и улучшении результатов.

«Не думаю, что головы футболистов заняты новостями о возможной отставке Осинькина. Это больше тема для прессы. Нам надо фокусироваться на тренировках и работе, улучшать наши результаты. Нам надо выигрывать и набирать очки. В матче с «Локомотивом» мы проделали хорошую работу», — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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