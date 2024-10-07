Массимо Амброзини прокомментировал поражение «Милана» от «Фиорентины»

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини высказался о матче 7-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (1:2).

«Милан» провёл не очень хорошую игру с точки зрения отношения к делу и деталей. «Фиорентина» выиграла, потому что у них был другой настрой и большая концентрация. У «Милана» была энергия, но я говорю о деталях, концентрации, желании не пропускать голы: у «Фиорентины» это было лучше, чем у «Милана», — приводит слова Амброзини Milan News со ссылкой на DAZN.

«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 11 очков за семь матчей. «Фиорентина» (10) находится на 11-й строчке.