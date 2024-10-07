Глава РПЛ Алаев: нынешний «Зенит» боролся бы за 1/8 финала ЛЧ — да и не только «Зенит»

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что нынешний состав «Зенита» мог бы бороться за плей-офф Лиги чемпионов.

— Мы неизбежно вернёмся в европейский футбол.

— Сколько времени допустимо пропустить, чтобы совсем не просесть по уровню?

— Надо делать свою работу. Чемпионат сейчас живой, интересный. Да, тяжело, но клубы привозят классных игроков, растят молодых, вкладывают в молодых, РФС делает ЮФЛ. Главное — не бросить вёсла. Надо работать и терпеть. Я вижу, что мы конкурентоспособны. Уверен, что и сборная была бы сейчас конкурентоспособна. «Зенит» бы сейчас боролся за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, да и не только «Зенит». С грандами бороться всем тяжело, а со всеми остальными — можно, — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.