Хавбек ЦСКА Зделар: Илич — мой друг, мой капитан. Он топ-тренер

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался об ушедшем из «Пари НН» сербском специалисте Саше Иличе.

— Илич — мой друг, мой капитан. Он играл за «Партизан», когда я был ещё ребёнком.

— Что хотели бы ему пожелать?

— Его работа — это уже история. Желаю ему найти новую команду и двигаться дальше. Саша — топ‑тренер, — приводит слова Зделара «Матч ТВ».

Напомним, о расторжении контракта с Иличем «Пари Нижний Новгород» объявил в субботу, 5 октября. Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке. 5 октября в игре 11-го тура РПЛ «Пари НН» сыграл вничью с «Акроном» (2:2).