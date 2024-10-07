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Алаев: УЕФА будет тяжело допустить юношей. Позиция по России остаётся категоричной

Алаев: УЕФА будет тяжело допустить юношей. Позиция по России остаётся категоричной
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о позиции УЕФА и его членов-федераций по отношению к молодёжным сборным России.

— Вы состояли в рабочих группах, которые были созданы для контактов с УЕФА и ФИФА. Долетают ли какие-то сигналы?
— Сейчас я только в комитете по безопасности УЕФА. Я знаю многих людей больше 10 лет, но сейчас у меня осталось только неофициальное общение. Недавно состоялось заседание TAP — одна из самых больших площадок в европейском футболе. От нас были Митрофанов и Сорокин, какое-то общение было, но ситуация непростая.

Да, было решение о юношах. Но я знаю настроение отдельных федераций. Чеферин думает о футболе и детях, но позиция федераций, которые имеют влияние на УЕФА, категорична. На них, в свою очередь, идёт давление со стороны политиков. Надеюсь, что решение по юношам реализуют. Но я как зритель, у которого есть внутреннее ощущение, понимаю, что это будет очень тяжело, — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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