Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я счастлив». Унаи Эмери поделился эмоциями от выступлений «Астон Виллы»

«Я счастлив». Унаи Эмери поделился эмоциями от выступлений «Астон Виллы»
Комментарии

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился эмоциями от выступлений своей команды в нынешнем сезоне.

«Я счастлив, потому что мы чувствуем себя сильными вместе с нашими болельщиками и сохраняем хорошую позицию в чемпионате и Лиге чемпионов, ориентируемся на наши цели. Мы постараемся их достичь», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба на официальном сайте.

После семи сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Астон Вилла» набрала 14 очков и расположилась на пятом месте. В текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА команда Эмери провела два матча и в обоих одержала победы. Бирмингемцы находятся на шестой строчке в таблице общего этапа турнира.

Материалы по теме
Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о ничьей с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android