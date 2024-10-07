«Я счастлив». Унаи Эмери поделился эмоциями от выступлений «Астон Виллы»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился эмоциями от выступлений своей команды в нынешнем сезоне.

«Я счастлив, потому что мы чувствуем себя сильными вместе с нашими болельщиками и сохраняем хорошую позицию в чемпионате и Лиге чемпионов, ориентируемся на наши цели. Мы постараемся их достичь», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба на официальном сайте.

После семи сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Астон Вилла» набрала 14 очков и расположилась на пятом месте. В текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА команда Эмери провела два матча и в обоих одержала победы. Бирмингемцы находятся на шестой строчке в таблице общего этапа турнира.