Вратарь «Ливерпуля» Ярош — о дебюте за «красных»: просто потрясающе, исполнение мечты

Чешский голкипер «Ливерпуля» Витезслав Ярош прокомментировал свой дебют за первую команду «красных». Ярош появился на поле со скамейки запасных в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», заменив получившего травму Алисона Бекера.

«Потрясающие ощущения, исполнение детской мечты. Понятно, что было непросто выйти на поле под занавес матча, особенной в такой игре, как эта. Но всё прошло хорошо, мы набрали три очка. Блестяще», — приводит слова Яроша официальный сайт «Ливерпуля».

Ярошу 23 года, к «Ливерпулю» он присоединился в 2017 году из пражской «Славии». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 5 млн.