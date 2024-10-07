Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре: Осинькин не виноват в результатах команды

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о поражении в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1), а также заявил, что главный тренер команды Игорь Осинькин не виноват в результатах самарцев.

«Нам не везёт. В матче с «Локомотивом» у нас были моменты. Мы играли с сильной командой, просто не смогли забить.

Осинькин не виноват в результатах. Я считаю, что игра с «Локомотивом» была одной из лучших в сезоне. Просто мы не добились того результата, которого хотели, поэтому не думаю, что это проблема тренера. Просто не повезло, мы не воспользовались ситуацией, а соперник сумел забить», — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.