Тренер «Фиорентины»: де Хеа всё ещё монстр, он лучший вратарь и пример для подражания
Поделиться
Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино высказался о голкипере клуба Давиде де Хеа, который отразил два 11-метровых удара во время матча 7-го тура Серии А с «Миланом» (2:1).
Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Адли – 35' 1:1 Пулишич – 60' 2:1 Гудмундссон – 73'
Удаления: нет / Эрнандес – 90+6'
«Поверьте мне, он всё ещё монстр. Он топ-игрок мирового класса. Мы увидели, почему он чемпион, настоящий чемпион. Мы должны благодарить его каждый день, он лучший вратарь и пример для подражания», — приводит слова Палладино журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
В июле 2023 года закончилось трудовое соглашение голкипера с «Манчестер Юнайтед», с того момента он находился без клуба до перехода в «Фиорентину» этим летом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2024
-
11:54
-
11:49
-
11:47
-
11:45
-
11:42
-
11:31
-
11:10
-
11:06
-
11:05
-
11:04
-
11:03
-
10:59
-
10:56
-
10:55
-
10:52
-
10:45
-
10:32
-
10:26
-
10:25
-
10:23
-
10:07
-
09:52
-
09:45
-
09:42
-
09:36
-
09:26
-
09:25
-
09:15
-
08:53
-
08:51
-
08:38
-
08:30
-
07:50
-
07:32
-
07:22