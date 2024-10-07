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Тренер «Фиорентины»: де Хеа всё ещё монстр, он лучший вратарь и пример для подражания

Тренер «Фиорентины»: де Хеа всё ещё монстр, он лучший вратарь и пример для подражания
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Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино высказался о голкипере клуба Давиде де Хеа, который отразил два 11-метровых удара во время матча 7-го тура Серии А с «Миланом» (2:1).

Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Адли – 35'     1:1 Пулишич – 60'     2:1 Гудмундссон – 73'    
Удаления: нет / Эрнандес – 90+6'

«Поверьте мне, он всё ещё монстр. Он топ-игрок мирового класса. Мы увидели, почему он чемпион, настоящий чемпион. Мы должны благодарить его каждый день, он лучший вратарь и пример для подражания», — приводит слова Палладино журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В июле 2023 года закончилось трудовое соглашение голкипера с «Манчестер Юнайтед», с того момента он находился без клуба до перехода в «Фиорентину» этим летом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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