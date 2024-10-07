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Валерий Газзаев прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Динамо»

Валерий Газзаев прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Динамо»
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Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал победу армейцев в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Для ЦСКА был очень важный и принципиальный матч с «Динамо». Эти команды претендуют на самые высокие места в турнирной таблице. Думаю, за тройку они точно поборются. ЦСКА показал хорошую игру, добились победы. Боролись до конца! В таких матчах красивая игра не столько важна, сколько результат. Поздравляю с победой в важном матче для борьбы за лидерство в турнирной таблице», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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