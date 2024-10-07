Валерий Газзаев прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Динамо»

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал победу армейцев в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

«Для ЦСКА был очень важный и принципиальный матч с «Динамо». Эти команды претендуют на самые высокие места в турнирной таблице. Думаю, за тройку они точно поборются. ЦСКА показал хорошую игру, добились победы. Боролись до конца! В таких матчах красивая игра не столько важна, сколько результат. Поздравляю с победой в важном матче для борьбы за лидерство в турнирной таблице», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.