КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков «Спартака» в адрес «Зенита»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит скандирования болельщиков «Спартака» в адрес «Зенита» во время матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).
МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29' 2:0 Николсон – 34' 3:0 Николсон – 45+4'
«Рассмотрим массовое скандирование зрителями трибуны D в матче с «Ростовом» в адрес «Зенита», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся 5 октября. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.
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