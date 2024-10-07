Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тернавский: Мусаев добыл три очка для ЦСКА в матче с «Динамо» — работа приносит плоды

Тернавский: Мусаев добыл три очка для ЦСКА в матче с «Динамо» — работа приносит плоды
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер молодёжной команды тульского «Арсенала», чемпион России в составе «Спартака» Владислав Тернавский высказался о выступлениях Тамерлана Мусаева за московский ПФК ЦСКА. В 2019 году Мусаев провёл 18 матчей за молодёжную команду тульского «Арсенала».

Накануне Мусаев забил победный гол ЦСКА в дерби с «Динамо» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Тамерлан всегда старался, даже когда был в тульском «Арсенале». Вот и результат. Его работа приносит плоды — Тамерлан добыл три очка для ЦСКА. Бывают футболисты, которые приносят победные результаты, выходя на замену на 15-20 минут. А есть футболисты, которые выходят на 90 минут и не приносят никаких результативных действий. Тамерлан выходит и забивает. Дай бог, чтобы в дальнейшем он забивал и приносил пользу команде, даже выходя на замену», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Это Лионель Мусаев!» Форвард ЦСКА на последних минутах прервал невероятную серию «Динамо»
«Это Лионель Мусаев!» Форвард ЦСКА на последних минутах прервал невероятную серию «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android