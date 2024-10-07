Тернавский: Мусаев добыл три очка для ЦСКА в матче с «Динамо» — работа приносит плоды

Бывший тренер молодёжной команды тульского «Арсенала», чемпион России в составе «Спартака» Владислав Тернавский высказался о выступлениях Тамерлана Мусаева за московский ПФК ЦСКА. В 2019 году Мусаев провёл 18 матчей за молодёжную команду тульского «Арсенала».

Накануне Мусаев забил победный гол ЦСКА в дерби с «Динамо» (2:1).

«Тамерлан всегда старался, даже когда был в тульском «Арсенале». Вот и результат. Его работа приносит плоды — Тамерлан добыл три очка для ЦСКА. Бывают футболисты, которые приносят победные результаты, выходя на замену на 15-20 минут. А есть футболисты, которые выходят на 90 минут и не приносят никаких результативных действий. Тамерлан выходит и забивает. Дай бог, чтобы в дальнейшем он забивал и приносил пользу команде, даже выходя на замену», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.