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КДК РФС рассмотрит удаление Кордобы в матче Кубка России с «Ахматом»

КДК РФС рассмотрит удаление Кордобы в матче Кубка России с «Ахматом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит удаление нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче Кубка России с «Ахматом». «Быки» сенсационно проиграли со счётом 0:3, а Кордоба получил красную карточку на 77-й минуте встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гандри – 19'     2:0 Ковачев – 45+4'     3:0 Талал – 82'    
Удаления: нет / Кордоба – 77'

«Рассмотрим удаление Кордобы в матче с «Ахматом». Кордоба приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кордоба интересен «Спартаку», «Зениту» и клубам из Саудовской Аравии. Минувшим летом красно-белые пытались подписать колумбийца, но не сошлись с ним в вопросе зарплаты.

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