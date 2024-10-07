КДК РФС рассмотрит удаление Кордобы в матче Кубка России с «Ахматом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит удаление нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче Кубка России с «Ахматом». «Быки» сенсационно проиграли со счётом 0:3, а Кордоба получил красную карточку на 77-й минуте встречи.

«Рассмотрим удаление Кордобы в матче с «Ахматом». Кордоба приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кордоба интересен «Спартаку», «Зениту» и клубам из Саудовской Аравии. Минувшим летом красно-белые пытались подписать колумбийца, но не сошлись с ним в вопросе зарплаты.