КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит скандирования болельщиков «Зенита» в адрес нападающего Александра Соболева во время матча 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

«В матче Кубка России «Зенит» — «Акрон» рассмотрим оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» в адрес Соболева», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Александр Соболев перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно. В составе сине-бело-голубых форвард успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.