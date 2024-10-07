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КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» в адрес Соболева

КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» в адрес Соболева
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит скандирования болельщиков «Зенита» в адрес нападающего Александра Соболева во время матча 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

«В матче Кубка России «Зенит» — «Акрон» рассмотрим оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» в адрес Соболева», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Александр Соболев перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно. В составе сине-бело-голубых форвард успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

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