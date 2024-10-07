«Оренбург» объявил о назначении Слишковича на пост главного тренера

Бывший тренер московского «Спартака», боснийский специалист Владимир Слишкович подписал контракт с «Оренбургом». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Владимир Слишкович известен по своей работе в московском «Спартаке». Боснийский специалист был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых.

«Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 10 матчах.