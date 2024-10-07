Осинькин: Игнашевич идёт на живое место? Не было бы его — был бы другой

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о возможном назначении в самарский клуб Сергея Игнашевича.

— Вы знакомы с Игнашевичем?

— Конечно. Да.

— Не считаете, что он идёт на живое место?

— Не буду комментировать. В любом случае на людей вот так, до конца, не думаю. Потому что не было бы его — был бы другой, — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды в понедельник, 7 октября. Ранее «Чемпионат» сообщал, что назначение Игнашевича на пост главного тренера «Крыльев Советов» согласовано, а сам российский специалист уже сформировал тренерский штаб. На посту главного тренера «Крыльев» Сергей Игнашевич сменит Игоря Осинькина, который возглавляет клуб с 2020 года. После 10 туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» с 11 очками занимают 10-е место, в трёх последних матчах подопечные Игоря Осинькина набрали пять очков.