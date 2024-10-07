КДК РФС рассмотрит оскорбительный жест Абакара Гаджиева в адрес болельщиков «Факела»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит оскорбительный жест нападающего махачкалинского «Динамо» Абакара Гаджиева в адрес болельщиков «Факела», а также некоторые другие эпизоды матчей 11-го тура РПЛ.

«В матче «Акрон» — «Пари НН» рассмотрим задержку выхода команды из раздевалки.

Также в матче «Рубин» — «Ахмат» рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны Рахимова. Это восьмое нарушение в сезоне. Также рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны Ташуева.

В матче «Факел» — «Динамо» Махачкала рассмотрим выход за пределы технической зоны тренеров команд Биджиева и Пятибратова. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Факел» — предупреждение шести футболистов и одного официального лица клуба. Рассмотрим инцидент по рапорту делегата, что футболист «Динамо» Махачкала Гаджиев при уходе с поля, подходя к скамейке запасных, показал средний палец в сторону болельщиков западной трибуны стадиона «Факел».

В матче «Краснодар» — «Химки» рассмотрим выход за пределы технической зоны Мусаева», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.