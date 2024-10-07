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Игрок «Краснодара» Кастаньо прокомментировал разгромную победу над «Химками»

Игрок «Краснодара» Кастаньо прокомментировал разгромную победу над «Химками»
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Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался о разгромной победе над «Химками» (4:0) в матче 11-го тура РПЛ, а также поделился эмоциями от первого забитого мяча в составе «быков».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Кордоба – 41'     2:0 Батчи – 56'     3:0 Кордоба – 73'     4:0 Кастаньо – 89'    

«Согласен ли со счётом на табло? Да, я считаю, это был сложный матч. Мы знали, что нам предстоит игра с хорошей командой. Конечно, мы довольны результатом и должны продолжать бороться в лиге.

Первый гол за «Краснодар»? Да, конечно, я счастлив и доволен своим первым голом за этот прекрасный клуб. Теперь нужно продолжать много работать, ведь впереди много важного. Кому посвятил гол? Моей жене, дочке, отцу и всей семье, которая верит в меня и поддерживает», — сказал Кастаньо в интервью пресс-службе клуба.

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