Глава РПЛ: больше всего расстраивает посещаемость отдельных матчей

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о проблеме с посещаемостью некоторых матчей нынешнего сезона чемпионата России.

— Что больше всего расстраивает в текущем сезоне РПЛ?

— Посещаемость отдельных матчей. Но я этого ожидал. Хочу исправить вместе с клубами и лигой. Всё для этого сделаем, — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков. В зоне вылета находятся «Оренбург» (7) и «Ахмат» (6).