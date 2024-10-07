Стало известно, сколько времени может пропустить Глушенков из-за травмы бедра

Пресс-служба «Зенита» объявила о предварительных сроках восстановления футболиста команды Сергея Семака Максима Глушенкова, который в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с тольяттинским «Акроном» получил травму задней поверхности бедра.

«Определён предварительный срок восстановления Максима Глушенкова. Атакующий полузащитник получил травму на 71-й минуте матча с «Акроном». По результатам обследования у Глушенкова диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Предварительный срок восстановления составит около четырёх недель. Сине-бело-голубые желают Максиму Глушенкову скорейшего возвращения на футбольное поле!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Напомним, ранее Глушенков перенёс травму руки, из-за которой не появлялся на поле с 18 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.