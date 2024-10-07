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Тренер «Милана» Фонсека прокомментировал поражение от «Фиорентины»

Тренер «Милана» Фонсека прокомментировал поражение от «Фиорентины»
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Главный тренер итальянского «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Фиорентины» (1:2) в матче 7-го тура Серии А.

Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Адли – 35'     1:1 Пулишич – 60'     2:1 Гудмундссон – 73'    
Удаления: нет / Эрнандес – 90+6'

«Чего не хватило? Не хватило нескольких моментов. В первом тайме нам не хватало оборонительной агрессии и выигранных единоборств. То, как мы пропускали голы, показывает это наглядно, они почти всегда выигрывали подбор. Мы не были строги в построении. А потом ещё и незабитые пенальти… Но мы создали все условия для того, чтобы забить больше голов, чем «Фиорентина». В Серии А сложно выигрывать матчи, но если ты не реализуешь два пенальти и пропускаешь такие голы, как второй… Нужно быть объективным», — приводит слова Фонсеки Milan News.

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