Тренер «Милана» Фонсека прокомментировал поражение от «Фиорентины»

Главный тренер итальянского «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Фиорентины» (1:2) в матче 7-го тура Серии А.

«Чего не хватило? Не хватило нескольких моментов. В первом тайме нам не хватало оборонительной агрессии и выигранных единоборств. То, как мы пропускали голы, показывает это наглядно, они почти всегда выигрывали подбор. Мы не были строги в построении. А потом ещё и незабитые пенальти… Но мы создали все условия для того, чтобы забить больше голов, чем «Фиорентина». В Серии А сложно выигрывать матчи, но если ты не реализуешь два пенальти и пропускаешь такие голы, как второй… Нужно быть объективным», — приводит слова Фонсеки Milan News.