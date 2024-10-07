Сутормин: надеюсь, в кубковых матчах «Ростова» со «Спартаком» будет меньше ошибок

Игрок футбольного клуба «Ростов» Алексей Сутормин выразил надежду, что жёлто-синие сыграют лучше со «Спартаком» в матчах плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В субботу, 5 октября, команда Валерия Карпина проиграла красно-белым в матче 11-го тура РПЛ со счётом 0:3.

«Надеюсь, что по результату «Ростов» будет другой командой в матчах Кубка со «Спартаком». По самоотдаче вопросов нет. Надо убирать ошибки в обороне, которые у нас были в этом месяце. Не скажу, что будет другая команда. Надеюсь, что просто ошибок будет у нас меньше», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.