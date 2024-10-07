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Валерий Газзаев: желаю Тамерлану Мусаеву забивать в каждом матче

Валерий Газзаев: желаю Тамерлану Мусаеву забивать в каждом матче
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Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев высказался о форварде армейцев Тамерлане Мусаеве. Накануне нападающий забил победный мяч в московском дерби с «Динамо». Игра 11-го тура РПЛ завершилась победой ПФК ЦСКА со счётом 2:1. Мусаев отметился на 89-й минуте игры.

«Мусаев — форвард, который должен забивать. В таких принципиальных матчах, как с «Динамо», когда ты добиваешься успеха на последних минутах, это большая удача. Поздравляю Тамерлана и желаю, чтобы в каждом матче забивал. Ведь этого ждут от любого нападающего», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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