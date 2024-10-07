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Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков: хотел бы призвать болельщиков ходить на стадион

Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков: хотел бы призвать болельщиков ходить на стадион
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Капитан и защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался об интересе к футболу в России, а также призвал болельщиков ходить на стадион.

«Я не так долго играю в РПЛ, чтобы оценивать, упал ли уровень или нет. Это всего лишь мой третий год. Интерес к футболу может падать, потому что не играет сборная России в официальных турнирах. Возможно, люди стали по-другому относиться. Но я бы хотел призвать приходить на стадион. Это поможет и футболистам показывать другую игру», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Крылья Советов» заработали 11 очков после 11 туров Российской Премьер-Лиги и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице.

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