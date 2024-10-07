«Это футбол, а не цирк». Тренер «Милана» раскритиковал судей после игры с «Фиорентиной»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека раскритиковал судейство в Италии после поражения от «Фиорентины» (1:2) в матче 7-го тура Серии А. Напомним, арбитр назначил в этой встрече три 11-метровых удара.

«Я не люблю говорить о судействе, но это не футбол. Футбол — контактный вид спорта, и одного касания не может быть достаточно, чтобы назначить пенальти. Достаточно простого касания, мы видели это и в эти выходные. А потом мы все начинаем нервничать, и это становится проблемой. Это футбол, а не цирк. И я говорю не только о пенальти, назначенных против, но и о пенальти, назначенных в нашу пользу. Сколько пенальти мы видим в Серии А?» — приводит слова Фонсеки Milan News.