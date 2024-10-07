«Это футбол, а не цирк». Тренер «Милана» раскритиковал судей после игры с «Фиорентиной»
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Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека раскритиковал судейство в Италии после поражения от «Фиорентины» (1:2) в матче 7-го тура Серии А. Напомним, арбитр назначил в этой встрече три 11-метровых удара.
Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Адли – 35' 1:1 Пулишич – 60' 2:1 Гудмундссон – 73'
Удаления: нет / Эрнандес – 90+6'
«Я не люблю говорить о судействе, но это не футбол. Футбол — контактный вид спорта, и одного касания не может быть достаточно, чтобы назначить пенальти. Достаточно простого касания, мы видели это и в эти выходные. А потом мы все начинаем нервничать, и это становится проблемой. Это футбол, а не цирк. И я говорю не только о пенальти, назначенных против, но и о пенальти, назначенных в нашу пользу. Сколько пенальти мы видим в Серии А?» — приводит слова Фонсеки Milan News.
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