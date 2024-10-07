Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитриев: очень странно, что пишут про увольнение Осинькина

Полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев отреагировал на новости о возможной отставке главного тренера команды Игоря Осинькина.

— Какая была реакция на информацию об отставке тренера?

— Странно, что такое пишут. Без понятия, почему это появляется. Одно дело, если бы мы все матчи проиграли, находились на последнем месте, было бы 0 очков. А когда мы выходим и хорошо играем… Даже если посмотреть на игру с «Локомотивом», нельзя сказать, что нас прижали и ничего не получалось. Мы играли наравне. Где-то даже могли забить и выиграть, — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.