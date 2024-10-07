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Дзюба, Тюкавин и Батраков номинированы на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре

Дзюба, Тюкавин и Батраков номинированы на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
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Российская Премьер-Лига объявила номинантов на звание лучшего игрока в сентябре. В список попали преимущественно молодые российские футболисты. Но также в него вошёл 36-летний форвард «Акрона» Артём Дзюба.

Претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре:

  • Алексей Батраков (в сентябре 3 матча, 4 гола, 1 ассист);
  • Эдуард Сперцян (в сентябре 3 матча, 4 гола);
  • Константин Тюкавин (в сентябре 3 матча, 3 гола);
  • Илья Самошников (в сентябре 3 матча, 2 гола, 1 ассист);
  • Артём Дзюба (в сентябре 3 матча, 1 гол, 3 ассиста).

Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов в каждом из голосований лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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