Дзюба, Тюкавин и Батраков номинированы на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре

Российская Премьер-Лига объявила номинантов на звание лучшего игрока в сентябре. В список попали преимущественно молодые российские футболисты. Но также в него вошёл 36-летний форвард «Акрона» Артём Дзюба.

Претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре:

Алексей Батраков (в сентябре 3 матча, 4 гола, 1 ассист);

Эдуард Сперцян (в сентябре 3 матча, 4 гола);

Константин Тюкавин (в сентябре 3 матча, 3 гола);

Илья Самошников (в сентябре 3 матча, 2 гола, 1 ассист);

Артём Дзюба (в сентябре 3 матча, 1 гол, 3 ассиста).

Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов в каждом из голосований лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.