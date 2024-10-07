Мусаев заявил, что заранее готовился к празднованию гола в стиле Месси

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев объяснил, почему отпраздновал гол в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» в стиле аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

– Празднование гола – импровизация? Или заранее к этому готовился?

– Сегодня сидел в отеле и думал, если я выйду во втором тайме и забью победный, могу что-нибудь такое сделать. Поэтому, в голове сидело, если честно, – приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Динамо» и ЦСКА состоялся накануне, 6 октября. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард Тамерлан Мусаев принёс победу армейцам. По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 27 очков за 11 игр.