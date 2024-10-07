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Слишкович обратился к болельщикам «Оренбурга» с просьбой помочь команде спасти сезон

Слишкович обратился к болельщикам «Оренбурга» с просьбой помочь команде спасти сезон
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Занявший должность главного тренера «Оренбурга» Владимир Слишкович обратился к болельщикам команды.

«Оренбуржцы, вот я приехал, но один я ничего не могу. Нам будет нужна ваша помощь. Она важна для ребят, которые выходят на поле, чтобы успеть остаться и спасти этот сезон. Увидимся скоро», — сказал Слишкович в видеоролике, опубликованном пресс-службой «Оренбурга» в телеграм-канале.

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Владимир Слишкович известен по своей работе в московском «Спартаке». Боснийский специалист был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых.

«Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах.

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