Полузащитник «Локомотива» Карпукас прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

«Что касается матча с «Крыльями», не всегда получается показать лучшие качества в игре. Главное — результат, мы добились трёх очков, но могли забивать ещё. С «Крыльями» было достаточно тяжело, это хороший соперник. Мы довольны, что получилось забить и не пропустить», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоялся 6 октября. Игра проводилась на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 1:0.