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Полузащитник «Локомотива» Карпукас прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Полузащитник «Локомотива» Карпукас прокомментировал победу над «Крыльями Советов»
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Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

«Что касается матча с «Крыльями», не всегда получается показать лучшие качества в игре. Главное — результат, мы добились трёх очков, но могли забивать ещё. С «Крыльями» было достаточно тяжело, это хороший соперник. Мы довольны, что получилось забить и не пропустить», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоялся 6 октября. Игра проводилась на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился со счётом 1:0.

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