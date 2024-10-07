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Губерниев: убеждён, что «Локо» будет бороться за самые высокие места, включая чемпионство

Губерниев: убеждён, что «Локо» будет бороться за самые высокие места, включая чемпионство
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о московском «Локомотиве».

«Потенциал молодёжи очень вовремя раскрыл, как мне кажется, именно Юрий Нагорных. Приглашение Галактионова было именно под молодёжь, с которой тренер работает блестяще. Мне кажется, даже сам тренер не до конца понимает глубину своего потенциала или не понимал. Галактионов тоже обращал внимание, что лидеры уходят в межсезонье. Но оказалось, что стратегический путь он же равен тактическому.

Все победы — победы команды, молодёжи, блестящего тренерского штаба и менеджмента «Локомотива» во главе с Нагорных. Юрий Дмитриевич — блестящий специалист. Я с ним знаком больше 20 лет! Он огромный молодец. Очень приятно, когда говорим о развитии футбола в стране, про наших игроков, конкуренцию. Приятно, что не на словах, а на деле «Локомотив» представил стране целое созвездие. Я убеждён, что «Локомотив» будет бороться за самые высокие места, включая чемпионство», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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