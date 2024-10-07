Валерий Газзаев предположил, какие команды будут бороться за тройку в РПЛ

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев перечислил претендентов на призовые места по итогам текущего сезона РПЛ.

«Прошла всего лишь одна треть чемпионата, так что «Динамо» не так уж отстаёт от тройки. «Краснодар», «Локомотив», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» будут претендовать на призовые места. Плюс «Спартак», но он играет нестабильно. Я бы не сбрасывал «Динамо» со счетов. Они провели важную игру с ЦСКА, но впереди ещё есть игры. Нет команды, которая бы не проигрывала. Так что ничего страшного для команды ещё не произошло. Накал борьбы в таблице есть», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.