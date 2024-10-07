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Александр Мостовой рассказал о своём состоянии после операции по удалению камня из почек

Александр Мостовой рассказал о своём состоянии после операции по удалению камня из почек
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Бывший российский футболист Александр Мостовой рассказал о своём состоянии после операции по удалению камня из почек. Он поблагодарил футбольную общественность за поддержку.

«Извиняюсь, что пропал на два-три дня. Был поражён, что очень много людей вспомнили обо мне. Спасибо всем большое за поддержку и за то, что не забывают! Сейчас я под наблюдением врачей, которые будут решать, что делать дальше. Мне удалили один камень, но дело в том, что их много. Пока нет понимания, будут ли их удалять», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что Мостовой пройдёт тренерскую стажировку в «Спартаке».

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