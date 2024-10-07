Джонни Эванс — о матче с «Астон Виллой»: «Манчестер Юнайтед» почти нашёл свой момент

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс высказался по итогам игры 7-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:0).

«Мы получили одно очко в выездном матче с очень хорошей командой. За несколько дней до этого мы пропустили три от «Порту», в игре с «Виллой» мы хотели сосредоточиться на оборонительных действиях, чтобы у нас был шанс. Мы искали качественный момент, использовали контратаки и почти нашли свою возможность. У «Астон Виллы» хорошие игроки, с этой командой сложно играть», — приводит слова Эванса официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После семи туров АПЛ сезона-2024/2025 «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.