«Вы считаете, что это обидно?» Тюкавин высказался о своей критике в адрес Денисова

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказался о резонансе, который вызвали его слова в адрес защитника «Спартака» Даниила Денисова. После одного из матчей нападающий заявил, что Денисов слабо играет в обороне. Это вызвало обсуждения, а позже на слова Тюкавина ответил и сам игрок красно-белых.

— Денисов после матча с «Динамо» сказал, что ваши высказывания некорректны. Как отнеслись к этому?

— Как я могу к этому отнестись? Спокойно.

— Не пожалели о сказанном?

— Что я сказал такого обидного? Вы считаете, что это обидно?

— С точки зрения медиа всё это великолепно.

— Вам, понятно, лишь бы разогреть. Не думаю, что мои слова должны были так задеть. После моего удачного матча со «Спартаком», когда я забил хороший гол, сказал это во флеш-интервью. Не думаю, что это обидно, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».